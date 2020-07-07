Hatay'da üzerinden uyuşturucu çıkan kadın tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenerek yaptığı aramada üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenerek yaptığı aramada üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modern Evler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.S'yi takibe aldı.

Polis, bir eve girdiği sırada durdurduğu H.S'nin üzerini aradı.

İç çamaşırına gizlenmiş 30 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu ile küçük hassas terazi, neşter ve 2 bin 900 lira ele geçirilen kadın şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. tutuklandı.

Kaynak: AA