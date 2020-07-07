Hatay'da üzerinden uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı
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Hatay'da üzerinden uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenerek yaptığı aramada üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da üzerinden uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı
07.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:54

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenerek yaptığı aramada üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modern Evler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.S'yi takibe aldı.

Polis, bir eve girdiği sırada durdurduğu H.S'nin üzerini aradı.

İç çamaşırına gizlenmiş 30 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu ile küçük hassas terazi, neşter ve 2 bin 900 lira ele geçirilen kadın şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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