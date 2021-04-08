Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Bir şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 310 hap, 3,24 gram sentetik uyuşturucu, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Ekipler, 6 farklı suçtan aranan şüpheli M.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli