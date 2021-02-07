Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
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Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

07.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:58
Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yunus timleri, Serinyol Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir şüpheliyi durdurdu.

Şüpheli M.Y'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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