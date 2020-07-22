Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir şüpheliyi durdurdu.

Şüpheli H.M'nin üzerine arayan ekipler, 25 captagon hap ile 6 adet sahte 100 dolar buldu.

H.M'nin evinde narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada ise 89 captagon hap ile bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli H.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA