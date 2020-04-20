Hatay'da uzaktan eğitim alamayan çocuklara televizyon hediye edildi Hatay'da Yayladağı Kaymakamlığı, imkansızlıktan dolayı EBA TV'den dersleri izleyemeyen öğrencilerin ailelerine televizyon hediye etti.

Hatay'da Yayladağı Kaymakamlığı, imkansızlıktan dolayı EBA TV'den dersleri izleyemeyen öğrencilerin ailelerine televizyon hediye etti.

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, çocukları televizyon üzerinden dersleri izleyemediği gerekçesiyle kendisine sosyal medya yoluyla ulaşan 3 ailenin isteğini geri çevirmedi. Yayladağı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi televizyonları ailelerin evlerine kadar götürerek kurulumunu gerçekleştirdi.

Uluyol Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuğu okula giden Dağlayan ailesi, televizyona kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar görevlilerce kurulan televizyon sayesinde EBA TV'yi izlemeye başladı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Anne Arife Dağlayan da Yayladağı Kaymakamlığına teşekkür etti.

Artık evde eğitimlerine devam edebileceklerini vurgulayan 13 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi Cuma Dağlayan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemediklerini hatırlattı. Bu sürede televizyondan verilen eğitimi de televizyonları olmadığından izleyemediklerini söyleyen Dağlayan, "Artık televizyonumuz var ve derslerimizi takip edebileceğiz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve Kaymakamımız Tahir Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yayladağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlisi Abdullah Gülistan ise televizyonları olmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen 3 aileye televizyon ulaştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA