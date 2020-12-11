Hatay'da uyuşturucuyu kol düğmesi kutusuna gizleyen şüpheli yakalandı
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Hatay'da uyuşturucuyu kol düğmesi kutusuna gizleyen şüpheli yakalandı

11.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:44
Hatay'da uyuşturucuyu kol düğmesi kutusuna gizleyen şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu hapları çekyatın altındaki kol düğmesi kutusuna gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu hapları çekyatın altındaki kol düğmesi kutusuna gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İsmet İnönü Mahallesi'ndeki M.A.K'nin evine operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada, çekyatın altındaki mıknatıslı kol düğmesi kutusuna zulalanmış 50 uyuşturucu hap, 6 gram esrar, bir hassas terazi ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli M.A.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:45:27. #1.15#
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