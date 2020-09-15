Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan iki kişi tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerilerinden uyuşturucu bulunan 2 motosikletli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerilerinden uyuşturucu bulunan 2 motosikletli tutuklandı.

Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yapan Yunus timleri, şüpheli gördükleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Motosikletteki iki kişnini üzerilerinde yapılan aramada 760 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü A.S'ye ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmaktan 5 bin 78 lira, "dur" ikazına uymamaktan 288 lira ile her iki şüpheliye de maske takmama suçundan toplam 1800 lira idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan sürücü A.S ile motosikletteki M.İ, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA