Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi'nde yürüyen 3 kişi şüpheli hareketleri nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Şüpheli M.A.R., C.M. ve H.B.'nin yapılan üst aramalarında kağıtlara sarılı 27,6 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira para ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title