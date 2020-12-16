Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

16.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:53
Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada torpido içerisinde bulunan gizli bölmeden 103 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada torpido içerisinde bulunan gizli bölmeden 103 gram metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti üreten ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, içerisinde U. Y. ve F. A. isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada torpidonun alt kısmında bulunan gizli bölmede şeffaf poşet içerisinde saklanmış 2 parça halinde 103 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan U. Y. ve F. A. adlı şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:54:07. #1.14#
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