Hatay'da uyuşturucuya 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Hatay'da uyuşturucuya 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da jandarma ekipleri tarafından Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonda, 424 kök Hint keneviri ve 12 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi.

HATAY'da jandarma ekipleri tarafından Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonda, 424 kök Hint keneviri ve 12 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Samandağ ilçesinde H.D. ve A.D. ile İskenderun ilçesinde C.K.'nin uyuşturucu madde satışı ve kenevir bitkisi yetiştiriciliği yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, söz konusu adreslere baskın yaptı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 424 kök Hint keneviri ve 12 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Hatay'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Alişan Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hatay'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:45:57. #1.16#

title