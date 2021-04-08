Hatay'da uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış
Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri olarak Narlıca Mahallesinde Suçunun Önlenmesine Yönelik çalışma kapsamında arama yaptı. Aramada, 310 adet Captagon, 3.24 gram metamfetamin, 1 adet silah şarjörü, 3 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltın alınan M.S'nin 6 suçtan arandığı tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:06:49. #1.14#
title