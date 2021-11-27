Hatay'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 4 kişi yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ve Yayladağı ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin narkotik köpeği "Tonaj"ın da katılımıyla belirlenen ev ve iş yerlerindeki aramasında 78 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K, M.Ş. ve M.A. jandarmaya götürüldü.

Polis ekipleri de Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir evde 5 sahte 200 lira, 40 sahte 50 dolar ele geçirdi, şüpheli M.S. gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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