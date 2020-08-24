Hatay'da uyuşturucu tacirlerine ve sahte alkol üreticilerine darbe
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Hatay'da uyuşturucu tacirlerine ve sahte alkol üreticilerine darbe

Hatay'ın Payas ilçesinde iki ayrı adrese yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine ve sahte alkol üreticilerine darbe
24.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:58

Hatay'ın Payas ilçesinde iki ayrı adrese yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İskenderun KOM Büro Amirliği ekiplerinin ortak operasyonunda, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. İlk adrese yapılan baskında 750 gram esrar, evin çatı ve bahçesinde ekili 12 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili K.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

Diğer adrese yapılan operasyonda ise 20 litre etil alkol, 10 litre sahte viski, 5 litre sahte boğma rakı, 20 adet küçük şişelerde sahte içki aroması ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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