Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta 317,33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.S. ve O.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.S. tutuklandı, O.K. serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
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