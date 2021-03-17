Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı

17.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:14
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 421,68 gram sentetik uyuşturucu, 22,8 gram esrar ile 185 hap ele geçirildi, 56 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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