Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreslerinde uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 30 kök Hint keneviri, 106 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu hap, 5 gram sentetik uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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