Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu ihbar edilen ev ve iş yerlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle arama yaptı.

Güvenlik güçleri, adreslerde 67,7 gram eroin, 5,36 gram kokain, 106 uyuşturucu hap, 223,8 gram sentetik uyuşturucu ve 40,7 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli