Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının bir zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının bir zanlı tutuklandı.
Yörükler Anadolu Lisesi çevresinde öğrencilere uyuşturucu satıldığı bilgisini alan Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hareket geçti.
Ekipler, Özyörük Mahallesi'nde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen A.T'nin ikametine operasyon düzenledi.
Şüphelinin adresinde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, 607 captagon hap, 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco