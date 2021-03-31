Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının bir zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının bir zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretine yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada, 531,98 gram sentetik uyuşturucu, 313 uyuşturucu hap, 7 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli