Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular imha edildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
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