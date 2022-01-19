Hatay'da uyuşturucu operasyonunda sahte para çıktı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen evde 16 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan faaliyetlerde Defne ilçesinde bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisi aldı. Yapılan operasyonda 17 gram kubar esrar, sahte olduğu değerlendirilen 16 adet 100 dolarlık banknotlar halinde toplam bin 600 ABD doları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli O.T. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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