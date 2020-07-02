Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
02.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:47

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beyköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, tarlada ekili 2 bin 221 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 770 gram esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Haber
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Haber
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Haber
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor Haber
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Ayşegül Yıldız
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Ak Parti Futbolcu
Şu an buradasınız: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 13:49:27. #1.14#
title