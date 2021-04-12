Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkdere Mahallesi'nde, R.H ve N.S'nin adreslerinde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı.

Aramada, 12 kilogram esrar maddesi ile 139 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.H. tutuklandı, N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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