Hatay'da uyuşturucu operasyonunda anne ve oğlu gözaltına alındı
07.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:32
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada 76 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli anne S.B. ve oğlu S.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA