Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik Reyhanlı ilçesinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adresler ve araçlarda 21 gram Sentetik Uyuşturucu, 101 gram esrar, 9 gram sentetik uyuşturucu ile 15 bin 845 lira ele geçirildi.

Şüpheliler E.A, Y.D, E.A, M.A, M.E, S.C, M.E.E. ve S.S. gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hatay, Güncel, Haberler

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