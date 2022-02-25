Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik Reyhanlı ilçesinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adresler ve araçlarda 21 gram Sentetik Uyuşturucu, 101 gram esrar, 9 gram sentetik uyuşturucu ile 15 bin 845 lira ele geçirildi.

Şüpheliler E.A, Y.D, E.A, M.A, M.E, S.C, M.E.E. ve S.S. gözaltına alındı.