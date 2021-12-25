Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

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İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İlçe emniyet ve jandarma ekipleri, şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, ev ve iş yerlerinde 503 uyuşturucu hap, 1 kilo 248 gram esrar, 16,57 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirdi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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