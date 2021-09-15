Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, 1020 uyuşturucu hap ve 1 kilo 101 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.