Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

24.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:26

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çaylı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.B, S.Y, H.B, Y.G, FT, S.E. ile F.E'nin üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA