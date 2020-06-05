Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
05.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:43
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 210 uyuşturucu hap, 1 kilo 350 gram toz esrar, tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA