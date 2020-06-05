Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı
05.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:00

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik aldığı istihbarat kapsamında, Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerindeki 39 şüpheliye ait 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3,5 gram toz esrar, 1 kilo 6 gram kubar esrar, 17 kök kenevir, 14 gram kenevir tohumu, 147,35 gram bonzai ve çok sayıda uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 34 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, biri Suriyeli 34 zanlı gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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