Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanılmasını önlemeye yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Antakya-Samandağ kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta 81,15 gram metamfetamin, bıçak, demir cop ve 2 mermi ele geçirildi, K.Ç, N.K. ve İ.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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