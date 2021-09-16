Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanılmasını önlemeye yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Antakya-Samandağ kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta 81,15 gram metamfetamin, bıçak, demir cop ve 2 mermi ele geçirildi, K.Ç, N.K. ve İ.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri