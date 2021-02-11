Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

11.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:31
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adresler 391 gram esrar ile 161 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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