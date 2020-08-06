Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
06.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:18
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, ilçe genelinde uyuşturucu ve cinsel içerikli malzeme bulunduranlara yönelik çalışma başlatıldı.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 123 gram esrar, 759 uyuşturucu hap, 132 cinsel içerikli hap, 1 cinsel içerikli krem, 1 hassas terazi ile 4 bin 100 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA