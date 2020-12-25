Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modern Evler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Evlerde 245 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, 2 tabanca ve bu silahlara ait mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli