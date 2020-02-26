Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:22
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.J, M.C. ve H.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden H.C.'ye iki farklı kimlik kullanmaktan dolayı resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler