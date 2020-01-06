Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlattı.
Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerin, adreslerinde bulunamayan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.