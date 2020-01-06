Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

06.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

, il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlattı.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin, adreslerinde bulunamayan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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