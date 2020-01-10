Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

10.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:19
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünce 350'si özel harekatçı 800 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi, yapmak suçlaması ile İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle salıverildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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