Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Arama yapılan bir ikamette 209 gram esrar, 11 gram sentetik uyuşturucu, 2150 uyuşturucu hap, hassas terazi ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

B.S ile S.D. gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Hisarcık, Antakya, Hatay, Güncel, Haber

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