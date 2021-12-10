Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe emniyet ve jandarma ekipleri, İskenderun kent merkezi ile Hassa Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar, 27.60 gram kenevir tohumu ile 6,80 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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