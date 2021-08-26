Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, bir evde yaptığı aramada poşet içerisinde 1815 uyuşturucu hap, tabanca ve buna ait 185 fişek buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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