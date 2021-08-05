Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde 1 kilo 104 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde 1 kilo 104 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, C.O. ile R.E'nin içinde bulunduğu otomobili ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Ekipler, aracın ön konsolunda 1 kilo 104 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheliler, C.O. ile R.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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