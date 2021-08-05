Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde 1 kilo 104 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde 1 kilo 104 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, C.O. ile R.E'nin içinde bulunduğu otomobili ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurdu.
Ekipler, aracın ön konsolunda 1 kilo 104 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheliler, C.O. ile R.E. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz