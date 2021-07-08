Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde durdurdukları plakası açıklanmayan araçta yaptıkları aramada 90,6 gram uyuşturucu ile 2 bin 445 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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