Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ilçe merkezinde durdurdukları plakası açıklanmayan araçta yaptıkları aramada 90,6 gram uyuşturucu ile 2 bin 445 lira ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco