Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

26.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:29
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilerin İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 219 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 tabanca ve bunlara ait mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 555 lira ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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