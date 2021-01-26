Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilerin İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 219 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 tabanca ve bunlara ait mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 555 lira ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli