Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 171,3 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

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