Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

19.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:42

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Suriye uyruklu M.A.'nın adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde bir miktar esrar ile 22 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayın şüphelisi M.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA