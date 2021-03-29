Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin koordineli şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında M.A ve M.H. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 2 parça halinde daralı 2.75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda S.A. ve Ş.Ş. isimli şahısların beraber yaşadıkları ikamette yapılan aramada 5 parça halinde daralı 56 gram metamfetamin, 1 adet P116 ibareli ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör, 3 adet 7.65 mm fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı