Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada 102 gram eroin, 1 adet enjektör ele geçirildi.

Kaçmaya çalışırken yakalanan B.D. ile B.K. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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