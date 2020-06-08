Hatay?da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 34 şüpheliden 19'u adliyede
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Hatay?da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 34 şüpheliden 19'u adliyede

HATAY'ın 5 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Hatay?da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 34 şüpheliden 19'u adliyede
08.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:26

 

HATAY'ın 5 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi. 

İl Jandarma Komutanlığı'nca geçen hafta içerisinde Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 3,5 gram toz esrar, 1 kilo kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147 gram bonzai, bin 71 adet hap, 98 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz, 2 uyuşturucu içme aparatı, 1 namlusu değiştirilmiş tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, susturucu, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Suriye uyruklu 34 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden sorguları tamamlanan 19'u Kırıkhan Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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