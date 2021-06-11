HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde kimlikleri belirlenen şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.I., M.I., A.İ., R.B., H.A., T.T., C.Y., K.G. ve U.Ş. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 1.53 gram eroin, 13.56 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 47.82 metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, silahlara ait 75 fişek, 2 bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 800 TL para ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Son dakika: SİİRT'TE ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI: 1 KORUCU ŞEHİT
Son dakika: SİİRT'TE ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI: 1 KORUCU ŞEHİT
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Fatma Turgut Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:30:17. #1.14#

title